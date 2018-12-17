Курс валют на сегодня 17 декабря - доллар подешевел, евро дешевеет

Курс валют на сегодня 17 декабря - доллар подешевел, евро дешевеет

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На понедельник, 17 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 17 декабря цена доллара США составит 27 гривен 84 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 3 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 41 копейка, что в свою очередь на 27 копеек меньше чем в воскресенье, 16 декабря.

В воскресенье, 16 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.94/27.89 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.5/31.44 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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