"Одумайтесь": Россия поставила ПАСЕ жесткий ультиматум

"Одумайтесь": Россия поставила ПАСЕ жесткий ультиматум

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Фото: commons.wikimedia.org

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что российская делегация не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы, "пока там не одумаются". По его словам, в ПАСЕ "первую скрипку" в руки взяли радикалы, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Эта структура сегодня оказалась заложницей в руках крайних радикалов, которые представлены странами Балтии, Польшей, Украиной. Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, они фактически навязывают мнение всей Парламентской ассамблее", — говорит он.

Володин также подчеркнул, что РФ не намерена возвращаться в Ассамблею, "пока там не одумаются". А "не те отношения", по его мнению, сложились исключительно по вине коллег из ПАСЕ.

"Они считали, что можно рот закрыть любой стране, и при этом страна еще должна платить деньги. Причем, большие деньги – десятки миллионов долларов – как взнос в Парламентскую ассамблею. Зачем платить за то, что для граждан нашей страны не приносит результатов? Лучше сэкономить, а когда одумаются, конечно, мы этот формат затребуем", – сказал политик.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России пригрозили отказаться от членства в Совете Европы.

Источник: ONLINE.UA Теги: ПАСЕ, РФ, санкции, война
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