ООН готовит мощный ответ на агрессию Путина против Украины

ООН готовит мощный ответ на агрессию Путина против Украины

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Фото: wikipedia.org

Глава государства подчеркнул, что Украина инициировала этот процесс, зато уже 41 страна согласилась быть соавтором этой резолюции.

"Завтра, 17 декабря, в Нью-Йорке, на Генеральной ассамблее ООН будет рассматриваться проект резолюции в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей", – сказал он.

Президент Украины также выразил надежду, что соответствующий документ примут.

Стоит отметить, что недавно третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил новую резолюцию по Крыму "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

 

Напомним, Российская Федерация продолжает готовить военную инфраструктуру в оккупированном Крыму для размещения ядерного оружия. Кроме того, РФ использует Азовское море как дополнительный канал для поставки оружия своим силам на Донбассе с оккупированной территории Крыма.

Как сообщал ONLINE.UA, 25 октября Европейский парламент одобрил проект резолюции по Крыму и Донбассу, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Европейские парламентарии признали, что Россия пытается присвоить Азовское море.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, ООН, Украина, Азовское море
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