Епифаний (фото -з відкритих джерел)

После получения Томоса от Вселенского патриарха Православная Церковь Украины намерена сразу сформировать руководящие органы. Этот процесс займет один-два месяца. С данным заявлением выступил митрополит Епифаний в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Первым решением, конечно, нам нужно сформировать соответствующие руководящие органы. Я считаю, что после получения Томоса, это рождественский цикл, много праздников, но в течение месяца-двух мы сформируем руководящие органы единой церкви и будем в дальнейшем работать на развитие этой единой церкви", – сказал митрополит. Кроме того, он добавил, что сейчас церковь насчитывает около 7 тысяч православных приходов в Украине, что больше, чем было до объединения. По его словам, приходы Московского патриархата в Украине сейчас "находятся в лоне Русской православной церкви, но имея здесь украинскую регистрацию".Поэтому митрополит призвал священников Московского патриархата присоединяться к единой Православной церкви Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после того, как Украинская православная церковь получила автокефалию, оккупационные "власти" Крыма могут начать жестко мстить церкви УПЦ КП, расположенной на полуострове. С таким тревожным заявлением выступил Архиепископ Симферопольский и Крымский прежней УПЦ КП Климент.