В столице Таиланда, Бангкоке, прошел финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018" — победительницей стала Катриона Грей с Филлипин. Стоит отметить, что 24-летняя красавица стала четвертой в истории конкурса представительницей Филиппин, которая одержала победу, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что девушка занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также работает в качестве волонтера – помощницей учителя в организации Young Focus. Вице-мисс стала представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

"Мисс Вселенная" — это самый масштабный и самый престижный международный конкурс красоты. Ежегодно в конкурсе принимает участие около ста претенденток из пяти континентов. Сразу после присуждения титула "Мисс Вселенная" его обладательница переезжает в Нью-Йорк. С этого момента она в течение года путешествует по миру, занимается благотворительностью. Победительницы конкурс сделали прекрасные карьеры в дипломатии, бизнесе, издательском деле, кино и телевидении.