Объявлена победительница "Мисс Вселенная 2018" - самые яркие фото красавицы

Объявлена победительница "Мисс Вселенная 2018" - самые яркие фото красавицы

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Катріона Грей (фото — з відкритих джерел)

В столице Таиланда, Бангкоке, прошел финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018" — победительницей стала Катриона Грей с Филлипин. Стоит отметить, что 24-летняя красавица стала четвертой в истории конкурса представительницей Филиппин, которая одержала победу, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что девушка занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также работает в качестве волонтера – помощницей учителя в организации Young Focus. Вице-мисс стала представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Объявлена победительница "Мисс Вселенная 2018" - самые яркие фото красавицы (1)

Объявлена победительница "Мисс Вселенная 2018" - самые яркие фото красавицы (2)

Объявлена победительница "Мисс Вселенная 2018" - самые яркие фото красавицы (3)

"Мисс Вселенная" — это самый масштабный и самый престижный международный конкурс красоты. Ежегодно в конкурсе принимает участие около ста претенденток из пяти континентов. Сразу после присуждения титула "Мисс Вселенная" его обладательница переезжает в Нью-Йорк. С этого момента она в течение года путешествует по миру, занимается благотворительностью. Победительницы конкурс сделали прекрасные карьеры в дипломатии, бизнесе, издательском деле, кино и телевидении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что победительница конкурса "Мисс Украина 2018" — 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко была дисквалифицирована. У красавицы отобрали корону за то, что она не предоставила информацию о прежнем браке.

Источник: ONLINE.UA Теги: Мисс Вселенная-2018, конкурс красоты, Катриона Грей
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