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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Россия потеряет остальную Украину, если признает так называемые "ДНР" и "ЛНР". С данным заявлением он выступил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему Россия не признает так называемые "ДНР" и "ЛНР", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?", — сказал он.

Кроме того, дипломат добавил, что украинский режим имеет все черты неонацистского.

"Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе", — сказал министр.

Лавров уверяет, что Россия не будет вести войну с Украиной.

"Я считаю, что минские договоренности альтернативы не имеют. Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю", — сказал Лавров.

Напомним, ранее в Кремле нашли еще одну "вескую причину", которая блокирует возможность "урегулирования кризиса" в Украине. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Киев вмешивается в дела церкви, и это создает новые препятствия для решения уже существующих проблем.