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В Москве у здания ФСБ на Лубянке состоялась акция протеста "Собрание граждан, возмущенных действиями власти", во время которой среди прочего требовали освободить захваченных украинских моряков — было задержано 12 человек, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Новую газету".

В акции принимали участие около 50 человек, они требовали освободить фигурантов так называемых дел "Сети" и "Нового величия". "Организаторы акции отметили, что хотели провести "марш за мир против насилия", "посвященный антивоенной теме и произволу силовиков внутри страны" по маршруту от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Однако местная власть перенесла акцию на окраину города", — сказано в сообщении.

Кроме того, на акцию также пришли члены прокремлевского движения SERB, которые облили мочой одного из организаторов акции Олега Еланчика. Также указано, что присутствовали активисты "Национально-освободительного движения" (НОД), которые толкали участников акции.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция США о том, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться только после возвращения Украине ее кораблей и моряков, не может служит основанием для отмены следствия по делу "о незаконном пересечении границы РФ".