Реджеп Таїп Ердоган (фото — kremlin.ru)

Турецкое посольство в Приштине неожиданно поддержало преобразования Сил безопасности Косово на армию, заявив, что это является суверенным правом Косово как государства, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Gazeta Express.

В Анкаре, в связи с последним заявлением, ожидают, что трансформация произойдет демократическим путем, согласно Конституции и в координации с НАТО, и что будущая армия будет гарантировать мир в регионе.

Посольство Турции в Приштине подчеркивает, что Анкара, "придавая миру и стабильности в регионе большого значения, и в дальнейшем будет поддерживать продолжение диалога между Приштиной и Белградом".

Как известно, 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание национальной армии.

Североатлантический альянс раскритиковал решение парламента Косово о создании национальной армии. ЕС также не поддержал решение о создание косовской армии.

Недавно премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила Косово о серьезных последствиях в случае создания там армии. Она отметила, что вполне возможно вооруженное вмешательство в бывшую провинцию. Политик надеется, что интервенции удастся избежать и необходимости «использовать армию не будет никогда».

Как сообщал ONLINE.UA ранее президент Сербии заявил, что всегда поддерживал и продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, поскольку Киев никогда не делал ничего против Сербии.