Украинская православная церковь Московского патриархата созвала внеочередное заседание Синода на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, который возглавил митрополит Онуфрий, передает ONLINE.UA со ссылкой на УПЦ МП.

По предварительным данным, на Синоде представители церкви планируют рассмотреть вопросы, связанные с вызовами, "стоящими перед Украинской православной церковью". Заседание состоялось через день после создания независимой от Москвы Единой поместной православной церкви.

Также указано, что на заседание УПЦ МП прибыли митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан и другие.

Напомним, ранее предстоятель УПЦ МП отреагировал на письмо вселенского патриарха Варфоломея, в котором он пригласил его для участия в Объединительном соборе, а также напомнил о лишении Онуфрия титула митрополита. В информационно-просветительском отделе УПЦ МП сообщили, что Онуфрий отправил обратно в Стамбула письмо Варфоломея, оставив его без ответа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после получения Томоса от Вселенского патриарха Православная Церковь Украины намерена сразу сформировать руководящие органы. Этот процесс займет один-два месяца.