Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы готовит провокацию на границе с Крымом, на которую Москва намерена дать ответ. Он также подчеркнул, что украинскому президенту Петру Порошенко "мало не покажется. Об этом дипломат сказал во время пресс-конференции в "Комсомольской правде", передает ONLINE.UA.

"На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом. Он получит ответ – мало не покажется, я вас уверяю", — сказал Лавров.

Российский дипломат также добавил, что власти РФ настроены решительно защищать границы страны от "агрессии" украинского президента.

"Это наша страна, это наши границы. И мы не допустим, чтобы он (Порошенко, – ред.) пытался каким-то образом отстаивать свои, как он их понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом", — добавил глава МИД РФ.

Как сообщал ONLINE.UA, Сергей Лавров считает, что Россия потеряет остальную Украину, если признает так называемые "ДНР" и "ЛНР". С данным заявлением он выступил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему Россия не признает так называемые псевдореспублики.