Фото: Andrey Sokruta workshop

Сезонные тренды в интерьере – болезненная тема для тех, кто за этими самыми трендами следит: не так уж много в наших домах вещей, которые можно запросто изменить, вдохновившись кратковременными веяниями. Людям, нацеленным одновременно на практичность и эстетическую актуальность, лучше сосредоточить внимание на тенденциях, которые не устареют и через несколько лет – именно о них нам рассказал Андрей Сокрута, основатель дизайн-студии Andrey Sokruta workshop.

Интерьерные тренды живут дольше, чем тенденции в, скажем, одежде, но попытки угнаться за модой все равно причиняют много хлопот. Чтобы с самого начала облегчить себе задачу, следует поразмыслить, почему отдельные элементы или приемы становятся трендами – это поможет спрогнозировать, какие из них проживут дольше всех. Начнем из самых простых.

Желтый цвет

Фото: Andrey Sokruta workshop

Вот уже который год список модных цветов в интерьере возглавляет монохромная гамма, иногда потесняемая бежевыми и коричневыми оттенками. Изредка сюда попадают робкие, приглушенные, так называемые «пыльные» и «линялые» оттенки зеленого, синего и розового. Все это очень понятно и красиво, но не всем подходит такая цветовая сдержанность – и вот, спустя годы, дрогнули дизайнерские сердца, изголодавшись по сочным оттенкам, и выпустили их из детских комнат в другие помещения.

Одним из самых желанных цветов стал желтый – теплый, солнечный, цвет одуванчиков и цыплят. Он согревает душу с первого взгляда и дарит такое умиротворение, что из моды точно выйдет нескоро.

Акцентная стена

Фото: Andrey Sokruta workshop

Социальные сети стали площадкой не только для знакомств и общения, но и для рекламы, продаж, продуктивной самореализации, творчества. Визуальный контент в этом всем играет очень важную роль, а потому любой, кто посвящает соцсетям много времени и ресурсов – уже немножечко фотограф. Посему удобно и полезно иметь у себя дома идеальное место для съемки, а именно – акцентную стену, которая станет жемчужиной и интерьера, и Инстаграма. Устареть такой прием не сможет в принципе, если при его реализации соблюдены законы композиции.

Камень

Фото: Andrey Sokruta workshop

«Все на свете из пластмассы», – поется в известной песне группы «Сплин», и на этом фоне людям часто хочется чего-то более стабильного, надежного, даже незыблемого, а с чисто практической точки зрения – более экологичного. Под это описание лучше всего подходит камень в самых разных проявлениях и модификациях: белый и черный мрамор, гранит и керамогранит, терраццо на полу, даже старый добрый бетон. Такие материалы сочетаются с любым декором, служат верой и правдой, и не теряют актуальности никогда.

Модульная мебель

Фото: Andrey Sokruta workshop

Интерьерный дизайн становится все более гибким, ориентируясь на самые разные человеческие нужды. В этом отношении модульная мебель – беспроигрышный вариант: вы можете перебирать свой интерьер, как конструктор, и бесконечно переезжать с одним и тем же шкафом, не беспокоясь о том, впишется ли он в новую квартиру. Учитывая современный жизненный ритм, этот тренд будет с нами еще очень долго.

Необычные осветительные приборы

Фото: Andrey Sokruta workshop

К слову, о переездах. Все мы знаем, как раздражают в таких случаях бесполезные предметы декора – никакой функциональной нагрузки они не несут, зато объем багажа преумножают существенно. Претят они и актуальной концепции осознанного потребления. Миллениалы отказываются от декоративных излишеств, но и в аскетизм уходить не желают, и на этой почве расцвел замечательный тренд – превращать в произведения искусства самые обычные и безусловно необходимые предметы быта: дверные ручки, краны и умывальники, и, конечно, осветительные приборы. Необычные люстры будут освещать интерьерную моду еще много-много лет, вот увидите.