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В УПЦ МП заявили, что не признают создание автокефальной церкви в Украине и решение Объединительного собора для них не имеет никакого значения. Об этом сообщил руковолящий делами церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Он подчеркнул, что на внеочередном заседании священного Синода было дано оценку Объединительному Собору, передает ONLINE.UA.

Кроме того, Антоний отметил, что в единую автокефальную церковь были объединены "неканонические структуры", "раскольнические течения" и поэтому для Украинской православной церкви Московского патриархата "решение этого собрания не имеет никакого значения".

"Священный синод вынужден был принять соответствующие решения в отношении двух наших архиереев, которые, несмотря на решения архиерейского Собора и священного Синода, все же приняли участие в собрании 15 декабря", — сказал Антоний.

Отмечается, что митрополит Винницкий и Барский Симеон и епископ Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) были уволены со своих должностей, а также им запрещено служение.

Антоний подчеркнул, что священный Синод принял обращение к верующим УПЦ МП, в котором сообщил о своем решении и призвал помолиться за тех, "кто ушел в раскол".

"Украинская православная церковь жива, действует и служит своему народу", — заявил представитель УПЦ МП.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти РФ не считают возможным вмешиваться в церковные процессы в Украине.