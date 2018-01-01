Непобедимый американский боксер рассказал, кто может побить Ломаченко

Звезда американского бокса Райан Гарсиа объяснил, кто может на равных биться с чемпионом мира по версиям WBA/WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко. По его мнению, украинцу будет трудно с действующим чемпионом WBA Super во втором полулегком весе американцем Джервонтой Дэвисом, передает ONLINE.UA со ссылкой на Vringe.

"Честно говоря, я чувствую, что Джервонта побьет Ломаченко. Именно это я вижу. Ломаченко на самом деле хороший. Он ломает тебя своим темпом. У него нет тяжелых ударов, в этом нет секрета. Он не бьет очень сильно, но его темп действительно высокий, и он заставляет ребят... я не хочу сказать сдаваться... Его можно ударить, вы видели это", – заявил Гарсия.

Кроме того, он пояснил, каких правил нужно придерживаться, чтобы победить Джервонта.

"Если Джервонта ударит вас, вам это не понравится. Ломаченко нужно отвечать Джервонте с той же силой. Нельзя просто принять удары, ведь Джервонта просто переедет его. Он же "Танк", он хочет переехать тебя. Нужно боксировать с ним и не позволять ему заставлять тебя пятиться", – добавил американец.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что обладатель чемпионских поясов по версии WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет свой следующий бой на профессиональном ринге 12 апреля 2019 года.