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Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется, что Россия не прибегнет к наземной агрессии и военное положение в Украине закончится до нового года. Кроме того, он добавил, что нападение РФ "станет катастрофой для путинской России", передает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным воздействиям, которые могут быть со стороны противника", – сказал Аваков.

Министр также подчеркнул, что украинские силовики готовы к вызовам.