В МВД Украины рассказали, что может стать катастрофой для РФ

В МВД Украины рассказали, что может стать катастрофой для РФ

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Фото з відкритих джерел

Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется, что Россия не прибегнет к наземной агрессии и военное положение в Украине закончится до нового года. Кроме того, он добавил, что нападение РФ "станет катастрофой для путинской России", передает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным воздействиям, которые могут быть со стороны противника", – сказал Аваков.

Министр также подчеркнул, что украинские силовики готовы к вызовам.

"Если противник предпримет наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме... Я очень надеюсь, что этого не произойдет, военное положение завершится до нового года и усилиями дипломатов мы вернем оккупированные территории".
Источник: ONLINE.UA Теги: МВД, Украина, агрессия, РФ
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