Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется, что Россия не прибегнет к наземной агрессии и военное положение в Украине закончится до нового года. Кроме того, он добавил, что нападение РФ "станет катастрофой для путинской России", передает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу МВД.
Министр также подчеркнул, что украинские силовики готовы к вызовам.
"Если противник предпримет наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме... Я очень надеюсь, что этого не произойдет, военное положение завершится до нового года и усилиями дипломатов мы вернем оккупированные территории".