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17-23 декабря российские истребители Су-27 СМ и Су-30 М2 перебазируют на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию, полученную в Минобороны РФ, передает ONLINE.UA.

По предварительным данным, 22 декабря 2018 года самолеты истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Крыму.

"Строительные работы на аэродроме начались весной этого года. На сегодняшний день завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов и площадки специального назначения, что позволяет выполнять плановые полеты и перелеты летательных аппаратов военного назначения круглосуточно в различных погодных условиях", — заявили в Минобороны РФ.

Напомним, недавно экипажи российского испытательного центра министерства обороны начали интенсивные полеты на многофункциональных авиационных комплексах Миг-35 и Миг-35 УБ. Стоит отметить, что их чаще всего используют в зонах военных конфликтов.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Россия продолжает стягивать тяжелое вооружение к украинским границам. Вблизи оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также со стороны аннексированного Крыма размещено около 90 тысяч российских военнослужащих и наемников, сотни танков, БМП, систем ракетной артиллерии, самолетов и боевых кораблей.