17-23 декабря российские истребители
По предварительным данным, 22 декабря 2018 года самолеты истребительного полка
"Строительные работы на аэродроме начались весной этого года. На сегодняшний день завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов и площадки специального назначения, что позволяет выполнять плановые полеты и перелеты летательных аппаратов военного назначения круглосуточно в различных погодных условиях", — заявили в Минобороны РФ.
Напомним, недавно экипажи российского испытательного центра министерства обороны начали интенсивные полеты на многофункциональных авиационных комплексах
Ранее ONLINE.UА сообщал, что Россия продолжает стягивать тяжелое вооружение к украинским границам. Вблизи оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также со стороны аннексированного Крыма размещено около 90 тысяч российских военнослужащих и наемников, сотни танков, БМП, систем ракетной артиллерии, самолетов и боевых кораблей.