Фото: orthodox. vinnica.ua

В Виннице община и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП перешли под юрисдикцию новой Православной церкви Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии протодиакон Владислав Демченко, передает ONLINE.UA.

"Вчера владыка Симеон объявил верующим о своем решении о переходе в Православную церковь Украины. После божественной литургии он обратился к людям и спросил, поддерживает ли они его решение? И церковная община собора и прихожане его поддержали", — сообщил Демченко.

Стоит отметить, что на данный момент это первая и пока единственная из церковных общин УПЦ МП на Винничине, которая согласилась на переход в новообразованную Православную церковь Украины.Что же касается владыки Симеона, то он остается митрополитом Винницким и Барским, но уже под юрисдикцией Православной церкви Украины.

"По предварительным данным, на внеочередном синоде Симеона снимут с должности управляющего Винницкой епархии. Но теперь он в другой церковной структуре", — добавил Демченко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после получения Томоса от Вселенского патриарха Православная Церковь Украины намерена сразу сформировать руководящие органы. Этот процесс займет один-два месяца.