Главная красавица итальянского кинематографа Моника Беллуччи впервые попала в объективы папарацци со своим новым бойфрендом, который моложе нее на 18 лет. Фото за считанные часы стало хитом сети, ведь известная актриса довольно долго не афишировала свою личную жизнь, передает ONLINE.UA со ссылкой на Paris Match.

Отметим, что недавно бывший Беллуччи, Венсан Кассель, женился на модели – Тине Кунаки. Моника также решила не отставать — модель начала отношения с другим мужчиной, с которым сейчас чувствует себя счастливой.

Избранником Беллуччи стал 36-летний художник и владелец художественной мастерской в Париже Николас Лефевр. Известно, что у него подрастает 6-летняя дочь Анахи от предыдущих отношений.

"Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной, и у нас все хорошо. Нормальный ли он? Не знаю. Я и сама не живу по правилам. Как можно требовать от другого человека того, что сама не можешь ему дать? У этого человека совсем другая работа, но из-за нее ему тоже приходится много ездить по миру. Именно поэтому он прекрасно меня понимает и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива", — рассказала Моника.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Моника Беллуччи похвасталась роскошной фигурой.