В НБУ сделали тревожный прогноз

В НБУ сделали тревожный прогноз

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Фото: wikipedia.org

В НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики, передает ONLINE.UA со ссылкой на отчет о финансовой стабильности, который представил регулятор.

Указано, что темп роста ВВП Украины в 2019 году снизится до 2,5%, а также прогнозируется замедление роста экономик основных торговых партнеров Украины. Дополнительные факторы риска — вероятное ухудшение условий торговли и вхождения страны в избирательный период.

Кроме того, в НБУ напомнили, что в III квартале 2018 года рост реального ВВП замедлился до 2,8%. В IV квартале ожидается ускорение, что позволит по итогам года достичь прироста экономики 3,4%.
"Главным двигателем роста экономики остается частное потребление домохозяйств, поддерживаемое увеличением реальной заработной платы и объемов переводов из-за рубежа. Повышение доходов населения и в дальнейшем будет определять прирост ВВП, а также будет способствовать росту сбережений и спросу на банковские кредиты. Однако оно будет замедляться из-за жесткой фискальной политики и более умеренной конкуренции на внутреннем рынке труда", — говорится в отчете.
Источник: ONLINE.UA Теги: НБУ, економіка, прогноз, Украина
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