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В НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики, передает ONLINE.UA со ссылкой на отчет о финансовой стабильности, который представил регулятор.

Указано, что темп роста ВВП Украины в 2019 году снизится до 2,5%, а также прогнозируется замедление роста экономик основных торговых партнеров Украины. Дополнительные факторы риска — вероятное ухудшение условий торговли и вхождения страны в избирательный период.

Кроме того, в НБУ напомнили, что в III квартале 2018 года рост реального ВВП замедлился до 2,8%. В IV квартале ожидается ускорение, что позволит по итогам года достичь прироста экономики 3,4%.