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Представитель Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что Российская Федерация перебрасывает на передовые позиции в Мариуполь снайперский подразделение, укомплектованное лицами чеченской национальности, передает ONLINE.UA.

Он отметил, что в настоящее время осуществляется минирование районов возможного развертывания боевых действий с использованием оружия, запрещенных международным правом, в частности МОН-200 (минно-осколочная направлена) и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).

"Также было зафиксировано прибытия на передовые позиции российских оккупационных войск на Мариупольском направлении снайперского подразделения, укомплектованого лицами исключительно чеченской национальности",

— отметил Мотузяник.

По его данным, российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий на Донбассе путем создания и развертывания на передовых позициях дополнительных подразделений.

Стоит отметить, что ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что на восточных границах с Украиной Россия сосредоточила более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии. По его словам, Украина должна быть готовой к худшему развитию событий.