Представитель Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что Российская Федерация перебрасывает на передовые позиции в Мариуполь снайперский подразделение, укомплектованное лицами чеченской национальности, передает ONLINE.UA.
Он отметил, что в настоящее время осуществляется минирование районов возможного развертывания боевых действий с использованием оружия, запрещенных международным правом, в частности
"Также было зафиксировано прибытия на передовые позиции российских оккупационных войск на Мариупольском направлении снайперского подразделения, укомплектованого лицами исключительно чеченской национальности",
— отметил Мотузяник.
По его данным, российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий на Донбассе путем создания и развертывания на передовых позициях дополнительных подразделений.
Стоит отметить, что ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что на восточных границах с Украиной Россия сосредоточила более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии. По его словам, Украина должна быть готовой к худшему развитию событий.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что появились новые доказательства того, что Путин может напасть на Украину. Этот факт подтверждают сотни боевых российских танков, которые размещены на крупной военной базе, расположенной всего в 18 км от украинской границы.