Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы провокации на границе с Крымом "брэдом седого мерина", передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook украинского чиновника.

Турчинов подчеркнул, что "разоблаченный" Лавровым, "запланированное в последнюю декаду декабря, наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ", как и другие пассажи премьера РФ, вроде, "нацистского" и "неонацистского режима" он может прокомментировать одной фразой.

"Сделаю это понятным русским языком: "Бред сивой кобылы!", извините, — "сивого мерина", — написал секретарь СНБО.

Как известно, 17 декабря Лавров заявил, что Украина якобы готовит провокацию на границе с Крымом, и что ответ на это будет "мало не покажется".