Секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы провокации на границе с Крымом "брэдом седого мерина", передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook украинского чиновника.
Турчинов подчеркнул, что "разоблаченный" Лавровым, "запланированное в последнюю декаду декабря, наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ", как и другие пассажи премьера РФ, вроде, "нацистского" и "неонацистского режима" он может прокомментировать одной фразой.
"Сделаю это понятным русским языком: "Бред сивой кобылы!", извините, — "сивого мерина", — написал секретарь СНБО.
Как известно, 17 декабря Лавров заявил, что Украина якобы готовит провокацию на границе с Крымом, и что ответ на это будет "мало не покажется".
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Кабмине прокомментировали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы подготовке Украиной провокаций на границе с Крымом в конце декабря. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что российский дипломат "сам это придумал".