"Бред сивой кобылы!": В СНБО высмеяли скандальное заявление Лаврова

"Бред сивой кобылы!": В СНБО высмеяли скандальное заявление Лаврова

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Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы провокации на границе с Крымом "брэдом седого мерина", передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook украинского чиновника.

Турчинов подчеркнул, что "разоблаченный" Лавровым, "запланированное в последнюю декаду декабря, наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ", как и другие пассажи премьера РФ, вроде, "нацистского" и "неонацистского режима" он может прокомментировать одной фразой.

"Сделаю это понятным русским языком: "Бред сивой кобылы!", извините, — "сивого мерина", — написал секретарь СНБО.

"Бред сивой кобылы!": В СНБО высмеяли скандальное заявление Лаврова (1)
Как известно, 17 декабря Лавров заявил, что Украина якобы готовит провокацию на границе с Крымом, и что ответ на это будет "мало не покажется".
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Кабмине прокомментировали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы подготовке Украиной провокаций на границе с Крымом в конце декабря. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что российский дипломат "сам это придумал".
Источник: ONLINE.UA Теги: СНБО, Александр Турчинов, Сергей Лавров, РФ
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