Курс валют на сегодня 18 декабря - доллар дорожает, евро подорожал

Курс валют на сегодня 18 декабря - доллар дорожает, евро подорожал

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На вторник, 18 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 18 декабря цена доллара США составит 27 гривен 89 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 5 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 63 копейки, что в свою очередь на 21 копейка больше чем в понедельник, 17 декабря.

В понедельник, 17 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.89/27.85 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.65/31.6 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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