Боевики внезапно изменили тактику на Донбассе, но понесли немалые потери - штаб ООС

Боевики внезапно изменили тактику на Донбассе, но понесли немалые потери - штаб ООС

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики неожиданно снизили число обстрелов на Донбассе с применением запрещенного оружия, но продолжают огневые провокации украинских военных, которые адекватно отвечают врагу. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал, а враг не досчитался пятерых боевиков.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Всего за минувшие сутки, 17 декабря, враг 7 раз нарушил режим прекращения огня. Из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия боевики стреляли в районе Луганского на Светлодарском направлении, Крымского (Луганское направление), Тарамчука, Марьинки и Славного (Донецкое направление), а также недалеко от Гнутово на Мариупольском направлении.

В ночь с 17 на 18 декабря боевики также вели провокационные обстрелы в районе Чермалыка и Славного, расположенных на Мариупольском и Донецком направлениях.

В ходе боевых действий ни один украинский защитник не пострадал, у врага немалые потери — по данным разведки, одного боевика было уничтожено, еще четверых ранено.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в "ДНР" пригрозили ВСУ новым котлом в случае масштабного наступления украинской армии на Донбассе.

Источник: ONLINE.UA Теги: боевики, Донбасс, ООС, обстрелы, провокации, бои, украинские военные
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