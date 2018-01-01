Это победа: Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму

Это победа: Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму

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Фото: wikipedia.org

На заседании Генассамблеи ООН приняли важную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, районов Черного и Азовского морей". Этот документ направлен против оккупации Россией Крыма и наращивания российского военного присутствия в Черном и Азовском морях. Резолюция была инициирована Украиной, сообщает ONLINE.UA.

Это победа: Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму (1)

В принятой резолюции Генассамблеи ООН говорится, что присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету и территориальной целостности Украины и угрожает безопасности других государств Европы. В документе также требуется, чтобы Россия вывела свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратила оккупацию территории Украины.

Это победа: Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму (2)

Следует отметить, что в принятой резолюции содержится осуждение России за незаконное строительство моста через Керченский пролив. Также впервые резолюция ООН отмечает, что оккупировав Крым, Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года.

"Генеральная ассамблея – напоминает, что временная оккупация Крыма, как и угроза или применение силы Российской Федерацией против территориальной целостности или политической независимости Украины, нарушение обязательств по Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештским меморандумом) от 5 декабря 1994 года, в котором, среди прочего, было подтверждено преданность уважении к независимости, суверенитет и существующих границ Украины, – говорится в тексте резолюции.

За жесткую резолюцию по Крыму проголосовали 66 стран, против выступили 19: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Корейская Народно-демократическая республика (КНДР), Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

"Сегодняшний день (17 декабря) — это победа не только для Украины, это победа прежде всего Генеральной ассамблеи. Уже не первый год, не первое десятилетие продолжается дискуссия про ее силу и роль. Тот факт, что ради поддержания международного мира и безопасности Генассамблея проголосовала на нашей стороне, говорит о том, что она остается здоровым организмом", — прокомментировал принятую резолюцию ООН замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН предложенной Украиной резолюции о милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей также уже поприветствовал президент Украины Петр Порошенко.

Это победа: Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму (3)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия в ООН заявила о том, что Крым не имеет никакого отношения к Украине.

Источник: ONLINE.UA Теги: Генассамблея ООН, резолюция, Крым, Азовское море, Черное море, оккупация, милитаризация, агрессия России против Украины
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