Захватов храмов не будет: Епифаний выступил с важным заявлением

Захватов храмов не будет: Епифаний выступил с важным заявлением

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Єпіфаній (фото — скріншот відео)

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны Православной церкви Украины не будет, передает ONLINE.UA.

"Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет. Те приходы, которые добровольно захотят стать частью единой украинской православной церкви, они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-либо действий, которые будут провоцировать нестабильность в обществе", — сказал он.

Председатель ПЦУ подчеркнул, что все должно проходить мирно.

"Я считаю, что только любовь, уважение могут быть той основой, на которой будут переходить те приходы, которые сейчас находятся в лоне Русской православной церкви... Мы знаем, что есть много таких приходов. И, наверное, даже в каждом приходе есть часть прихожан, которые готовы уже переходить, но, к сожалению, нет того совершенного механизма, который бы позволил делать это правильно", — добавил он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, що16 декабря митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел первое богослужение в качестве предстоятеля новообразованной Православной церкви Украины. Он сообщил, что действующим кафедральным собором ПЦУ будет Михайловский Златоверхий собор.

Источник: ONLINE.UA Теги: Епіфаній, Православна церква, УПЦ МП, храми
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