Мы живы и функционируем: у Онуфрия "определили" статус УПЦ МП в Украине

Фото: wikipedia.org

В Московском патриархате продолжают не признавать результаты Объединительного собора в Украине. Там уверяют, что провозглашение создания единой украинской православной церкви не имеет никакого значения, а УПЦ МП "жива и продолжает функционировать" в Украине.

С таким заявилением выступил управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу церкви.

"Как и ранее, в Украине есть только одна каноническая церковь, это УПЦ МП, которую возглавляет митрополит Онуфрий. И это определяют все поместные православные церкви", – считает Антоний.

Представитель УПЦ МП заметил, что на Соборе в Киеве 15 декабря объединились "две неканонические структуры". Это объединение, по уверению Антоний, "не имеет никакого значения" и никак не отразится на функционировании УПЦ МП в Украине.

"Украинская православная церковь жива, действует и служит своему народу", – обозначил Антоний статус деятельности бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата, которая теперь называется Российская православная церковь в Украине.

Напомним, на Объединенном соборе 15 декабря в Киеве произошло историческое событие для Украины — там объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Он уже объявил, что кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава УПЦ МП Онуфрий лишился титула митрополита Киевского — отныне он только митрополит Русской православной церкви в Украине.