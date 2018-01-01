Фильм об Украине прошел в шорт-лист "Оскара"

Фильм об Украине прошел в шорт-лист "Оскара"

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Фото: скриншот відео

Фильм об Украине вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар". Лента имеет название "Отдаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) и рассказывает про 10-летнего мальчика Олежку, котрый растет на Донбассе во время войны. 

"Теперь мы в списке 15 лучших документалок мира", – сообщил в своем Facebook один из авторов фильма Азад Сафаров.

Кроме того, отмечается, что в январе назовут пятерку номинантов.

Лента "Отдаленный лай собак" уже получила 25 наград в мире и была номинантом на лучшую ленту Европейской киноакадемии.

Напомним, ранее в сети представили первый тизер украинского исторического экшена "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева. В нем можно увидеть удивительные карпатские пейзажи и массовые бои. Он появился на Facebook-странице ленты.

Фильм известного режиссера Ахтема Сеитаблаева был снято компанией Kinorob при поддержке Госкино, а также с участием специалистов из Голливуда. Вместе с украинским режиссером крымскотатарского происхождения над лентой работали такие голливудские художники, как Джон Винн, Джефф Райс, Раджа Коллинз и другие.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский фильм "Донбасс" о событиях на востоке Украины вызвал истерику в России.

Источник: ONLINE.UA Теги: Оскар, фильм, шорт-лист
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