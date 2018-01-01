Дженнифер Лопес подготовила неожиданный сюрприз для своих фанатов

Дженнифер Лопес подготовила неожиданный сюрприз для своих фанатов

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Дженніфер Лопес (фото — flickr.com)

Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес решила открыть поклонникам секрет своей молодости. Уже в ближайшем будущем красавица представит первую собственную линейку косметики по уходу за кожей, передает ONLINE.UA со ссылкой на Refinery29.

Лопес призналась, что у нее часто просят beauty-советы и, чтобы не рассказывать одно и то же много раз, она решила выпустить собственную линейку косметики. Уход за кожей станет так называемым ответом на вопросы ее поклонников. Про ассортимент, цены и точную дату выпуска Джей Ло решила промолчать, однако с точностью сказала, что до конца 2019 года ее косметика уже будет в продаже.

Дженнифер Лопес подготовила неожиданный сюрприз для своих фанатов (1)

Напомним, свою актерскую карьеру Дженнифер начала в 1991 году на телевидении с роли танцовщицы в телесериале «В живых цветах». На телевидение она попала благодаря протекции латиноамериканской актрисы — Рози Перез. В кино Дженнифер дебютировала в 1995 году ролью одинокой мексиканской матери в ленте «Моя семья».В начале 2000-х Дженнифер активно снималась в фильмах, выпускала новые синглы и альбомы («J. Lo», сингл «Love don’T Cost A Thing» «This Is Me... Than»), что сделало ее очень популярной в мире и авторитетной в американском шоу-бизнесе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России, заподозрили в очередном плагиате. В ее новом клипе "Сумасшедшая", премьера которого состоялась 31 мая, заметили поразительное сходство с клипом другой скандальной звезды Светланы Лободы, а также с клипами знаменитой певицы Дженнифер Лопес.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дженіфер Лопес, косметика, бренд, краса
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