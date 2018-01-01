Есть несколько вещей: в США назвали способы для сдерживания агрессии России против Украины

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Дополнительные санкции против России и многонациональное присутствие в Черном море и украинских портах могут сдерживать российскую агрессию против Украины.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер во время онлайн-брифинга в Брюсселе, сообщает ONLINE.UA.

Отвечая на вопрос, что должен сделать Запад, чтобы остановить агрессию России против Украины, Волкер заявил, что есть несколько вещей. Он считает, что нужно усилить санкционное давление против России, добавив, что ЕС из-за агрессии РФ в Азовском море может ввести новые санкции же в ближайшие месяцы.

"Часть дискуссий, которые я имел с коллегами из ЕС ранее в этот день — о том, что у нас есть пакет санкций в отношении Крыма, еще один связанный с неспособностью России соблюдать минские соглашения, и мы также говорили о том, что должно быть относительно Азовского моря. В Европе будут дебаты относительно того, будет ли это третий пакет, или пакет санкций, связанных с Крымом", — сказал Волкер, подчеркнув, что в члены ЕС сходятся во мнении, что необходимо жестко ответить России на захват украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.

Также для сдерживания российской агрессии в Азовском и Черном морях, Запад, по мнению Волкера, должен увеличить присутствие международных наблюдателей в регионе.

"Я также думаю, что иметь многонациональное зримое присутствие внутри и вокруг Черного моря, или в портах Украины, может стать дополнительным шагом, который повысит видимость действий России по сравнению с тем, что мы сейчас видим", — добавил Волкер.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет даже признаков того, что Россия в ближайшее время освободит незаконно захваченных украинских моряков. По мнению Волкера, нельзя рассчитывать на то, что украинские военнопленные к рождественским праздникам будут дома.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму и Азову. В ней осуждается оккупация Россией Крыма и наращивание российского военного присутствия в Черном и Азовском морях.