Эксперт объяснил, для чего Путин готовит вертолеты в оккупированном Крыму

Россия разместила ударные вертолеты
Эксперт отмечает, что третье основное тактическое подразделение
"Это означает, что в случае войны с Украиной данные 16 единиц
Ка-52могут быть использованы против наземных объектов средств противовоздушной обороны, расположенных вблизи линии фронта",– пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что пилоты
"Эта миссия важна, поскольку без нее другие самолеты окажутся практически беззащитными перед ракетами "земля-воздух", – пишет издание.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что Россия продолжает стягивать тяжелое вооружение к украинским границам. Вблизи оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также со стороны аннексированного Крыма размещено около 90 тысяч российских военнослужащих и наемников, сотни танков, БМП, систем ракетной артиллерии, самолетов и боевых кораблей.