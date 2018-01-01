Эксперт объяснил, для чего Путин готовит вертолеты в оккупированном Крыму

Россия разместила ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в оккупированном Крыму — именно они в случае войны с Украиной будут направлены для уничтожения ее пограничных наземных объектов противовоздушной обороны. Таким мнением поделился военный аналитик Сурок Тагвей, передает ONLINE.UA со ссылкой Defence Blog.

Эксперт отмечает, что третье основное тактическое подразделение 39-го вертолетного полка армейской авиации РФ практиковалось в подавлении средств противовоздушной обороны. При этом военные использовали вертолеты Ка-52 из Джанкоя.

"Это означает, что в случае войны с Украиной данные 16 единиц Ка-52 могут быть использованы против наземных объектов средств противовоздушной обороны, расположенных вблизи линии фронта",– пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что пилоты Ка-52 во время миссий должны будут попасть в чужое воздушное пространство, чтобы найти и уничтожить системы запуска ракет класса "земля-воздух" и радары.

"Эта миссия важна, поскольку без нее другие самолеты окажутся практически беззащитными перед ракетами "земля-воздух", – пишет издание.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Россия продолжает стягивать тяжелое вооружение к украинским границам. Вблизи оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также со стороны аннексированного Крыма размещено около 90 тысяч российских военнослужащих и наемников, сотни танков, БМП, систем ракетной артиллерии, самолетов и боевых кораблей.