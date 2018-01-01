Просто немедленно: США выдвинули категоричное требование России

Майк Помпео (фото — flickr.com)

Россия должна просто немедленно освободить украинских моряков, незаконно захваченных в Азовском море, иначе США прибегнет к ответным мерам.

Такое категоричное требование Москве поставил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает ONLINE.UA.

"Мы надеемся, что Россия вернет украинских моряков, которых продолжает удерживать, просто немедленно. Мы будем коллективно отрабатывать пакет ответов, которые должны продемонстрировать России, что такие действия — неприемлемы", — написал в соцсети Майк Помпео.

Следует отметить, что ранее в Госдепе США заявляли, что Россия не хочет освобождать или обменивать захваченных украинских моряков, чтобы оказывать давление на официальный Киев. Об этом говорил спецспедставитель главного дипломатического ведомства США по Украине Курт Волкер.

Волкер назвал печальным, что Россия незаконно удерживает незаконно захваченных украинских моряков в Керченском проливе. Он напомнил Москве, что это "реальные люди с реальными семьями, которые их ждут дома".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Волкер назвал действенные меры, которые может предпринять Запад для сдерживания агрессии России против Украины.