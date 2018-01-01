Просто немедленно: США выдвинули категоричное требование России

Просто немедленно: США выдвинули категоричное требование России

  |  Политика   |   Читати українською
Майк Помпео (фото — flickr.com)

Россия должна просто немедленно освободить украинских моряков, незаконно захваченных в Азовском море, иначе США прибегнет к ответным мерам.

Такое категоричное требование Москве поставил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает ONLINE.UA.

"Мы надеемся, что Россия вернет украинских моряков, которых продолжает удерживать, просто немедленно. Мы будем коллективно отрабатывать пакет ответов, которые должны продемонстрировать России, что такие действия — неприемлемы", — написал в соцсети Майк Помпео.

Следует отметить, что ранее в Госдепе США заявляли, что Россия не хочет освобождать или обменивать захваченных украинских моряков, чтобы оказывать давление на официальный Киев. Об этом говорил спецспедставитель главного дипломатического ведомства США по Украине Курт Волкер.

Волкер назвал печальным, что Россия незаконно удерживает незаконно захваченных украинских моряков в Керченском проливе. Он напомнил Москве, что это "реальные люди с реальными семьями, которые их ждут дома".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Волкер назвал действенные меры, которые может предпринять Запад для сдерживания агрессии России против Украины.

Источник: ONLINE.UA Теги: CША, Россия, вимога, українські моряки, Госдеп США, Майк Помпео
Новости других СМИ
Эксперт объяснил, почему Путин не отпускает украинских пленных моряков
Эксперт объяснил, почему Путин не отпускает укр...
Будут самые негативные последствия: Путин сделал угрожающее предупреждение
Будут самые негативные последствия: Путин сдела...
"Развязали Украине руки": в России отреагировали на резолюцию ГА ООН о милитаризации Крыма
"Развязали Украине руки": в России от...
Глубоко сожалеем: появилась реакция Кремля на жесткую резолюцию Генассамблеи ООН
Глубоко сожалеем: появилась реакция Кремля на ж...
Шокирующие цифры: в НБУ сравнили доходы украинцев
Шокирующие цифры: в НБУ сравнили доходы украинцев
Россия упростила прием в гражданство для украинцев
Россия упростила прием в гражданство для украинцев
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи