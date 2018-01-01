Плохая примета - топтать флаг Украины: на Донбассе ликвидировали командира боевиков

Еще 6 декабря на Донбассе было ликвидировано очередного местного боевика, который недавно топтался по флагу Украины.Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", передает ONLINE.UA.

Известно, что оккупанта звали Алексей Бирюлин — он родился то 13 марта 1969 года в российском Кировске.







"Плохая примета — топтать флаг Украины, именно в День ВСУ сработала карма", – пишет украинский боец.

Также Штефан отметил, что обстоятельства его смерти сейчас выясняются.

Согласно информации на сайте "Миротворец", Бирюлин был командиром подразделения боевиков и принимал участие в боях за Дебальцево.

Также известно, что у него осталась жена Лариса (1966 год рождения).

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Донбассе оккупанты в очередной раз опозорились — пророссийские боевики подорвали собственный танк. Отмечается, что они пренебрегли мерами безопасности при обращении с боеприпасами.