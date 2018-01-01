Военный корабль-разведчик Великобритании вошел в Черное море: опубликованы фото и видео

Військовий корабель-розвідник Великої Британії увійшов у Чорне море (фото — twitter.com/YorukIsik)

Поздним вечером 17 декабря в Черное море через пролив Босфор вошел военный корабль HMS Echo (H87) Королевского военно-морского флота Великобритании.

Фото и видео прохода британского военного корабля вблизи Керченского моста опубликовали в сети, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Украинский милитарный портал.

В сообщении указано, что британский военный корабль-разведчик вошел в Черное море в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которые удалось достичь 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон Министра обороны Украины Степана Полторака. Тогда было решено, что в Черном море в 2019 году будет размещен корабль HMS Echo (H87), который продемонстрирует поддержку Украины со стороны Великобритании.

Из-за вооруженного нападения России на украинские корабли и моряков Великобритания выполнила свое обещание раньше. HMS Echo (H87) стал первым кораблем НАТО, что не имеет выхода к Черному морю, который вошел в акваторию после того, как российские силовики незаконно захватили корабли ВМС Украины.

Вошедший в Черное море британский военный корабль может управлять морскими операциями, а также находить и исследовать подводные объекты. Корабль Enterprise имеет повышенные условия комфорта для экипажа, а для исполнения возложенных задач оснащен самыми современными системами среди которых: сканеры бокового обзора, многолучевой и однолучевой эхолоты, оборудование для исследований проб воды на различных глубинах и почвы, магнометр, системы картографирования и исследования морского дна, и другие. Также есть один гидрографический катер который может действовать в определенной автономии от корабля-носителя.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО внимательно мониторит ситуацию в Черном море и увеличивает свое военное присутствие в регионе.