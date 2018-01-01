Украинские синоптики сделали неутешительный прогноз

Фото: twitter.com

20 декабря ожидается осложнение погодных условий в связи с перемещением циклона в Киеве и Киевской област. Об этом говорится в сообщении, разосланном председателям райгосадминистраций Киевской области, передает ONLINE.UA со ссылкой Украинские новости.

Указано, что 18 декабря, ожидается небольшой снег — до 14-18 см, усиление скорости ветра до 15-17 м/с , температура воздуха ночью -13-10 градусов мороза, днем — 8 градусов мороза.

"19 декабря синоптики прогнозируют небольшой снег, прирост снежного покрова до 20-25 см, усиление скорости ветра до 19-22 м/с , температура воздуха ночью -14 градусов, днем -12 градусов. При этом 20 декабря в Киеве ожидается сильный снегопад, от 110 до 130% месячной нормы, метель и усиление ветра до 25-27 м/с , местами порывы 30-33 м/сек . Снежные сугробы достигнут 30-40 см. Температура ночью от -11 до -20 градусов, днем -14 градусов", — сказано в сообщении.

21 декабря — небольшой снег, скорость ветра 5-7 м/с , температура ночью -16 -14 градусов, днем -12 градусов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в северных районах Саудовской Аравии, которые славятся жарким климатом, выпал снег. Местные жители впервые увидели настоящую зиму и не могут нарадоваться аномалии. Яркие фото и видео они публикуют в соцсетях, охотно делясь впечатлениями от аномальной погоды.

Погода в Украине и Мире на 5 дней