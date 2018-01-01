Россия привела в оперативную готовность армию для наступления: в ГУР Украины сделали тревожное предупреждение

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Россия продолжает наращивать войска возле украинской границы. Российские военные уже получили оперативную готовность и задачи по Украине.

Тревожное предупреждение о готовности России пойти в наступлении сделал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт военной разведки.

"С 1 декабря этого года новосозданные вблизи государственной границы российские военные соединения получили оперативную готовность и способны выполнять задачи на территории Украины", — сообщили в военной разведке Украины.

Также подчеркивается, что Россия усилила авиационные силы на украинском направлении и военную группировку в оккупированном Крым — их могут привлекать для участия в наступательных операций, что представляет угрозу для Украины.

"Были восстановлены и модернизированы военные аэродромы. Развернутые на этих аэродромах подразделения и части оснащены современной техникой. Для получения боевого опыта летные экипажи Воздушно-космических сил ВС России активно привлекались к боевым действиям в Сирии", — уточнили в разведке, подчеркнув изменение в структуре российских войск у границ Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее у Порошенко заявили об угрозе начала полномасштабной войны Украины с Россией.