"Развязали Украине руки": в России отреагировали на резолюцию ГА ООН о милитаризации Крыма

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Принята Генеральной ассамблеей ООН резолюция о проблеме милитаризации оккупированного Крыма бесполезна с юридической точки зрения, но может иметь военно-политические последствия. С данным циничным заявлением выступил Глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев, передает ONLINE.UA.

По его мнению, резолюция ГА ООН "развязывает Киеву руки на любые шаги".

"Это означает, что 66 тех, кто голосовал в ООН за одиозную резолюцию по Крыму разделяют ответственность за дальнейшие возможные шаги Киева, которые вполне могут привести и к трагедии", — заявил Косачев.

При этом он уверен, что резолюция не должна производить впечатление, что "весь мир против России".

"Во-первых, это резолюция украинская, а не коллективная. А потому там сохранился и весь актуальный украинский сленг на тему "оккупации", однобокое трактование инцидента в районе Керченского пролива, конечно же, поддержанное западными кураторами Киева", — считает российский чиновник.

По его словам, прописанное в резолюции осуждение милитаризации Крыма, является "совершенно бессмысленным актом".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее на заседании Генассамблеи ООН приняли важную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, районов Черного и Азовского морей". Этот документ направлен против оккупации Россией Крыма и наращивание российского военного присутствия в Черном и Азовском морях. Резолюция была инициирована Украиной.