Россия упростила прием в гражданство для украинцев

Госдума наделила президента правом определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке.Правительственный законопроект приняли в третьем, заключительном, чтении 18 декабря, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что это позволит принять в гражданство РФ в первую очередь лиц, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или "неконституционная смена политического режима".
По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, законопроект поможет решить вопрос получения российского гражданства в первую очередь беженцами с Украины.