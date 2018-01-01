Россия упростила прием в гражданство для украинцев

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Госдума наделила президента правом определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке.Правительственный законопроект приняли в третьем, заключительном, чтении 18 декабря, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это позволит принять в гражданство РФ в первую очередь лиц, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или "неконституционная смена политического режима".

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, законопроект поможет решить вопрос получения российского гражданства в первую очередь беженцами с Украины.

Кроме того, указано, что законопроект упрощает эту процедуру и для участников госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.