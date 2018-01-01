В правительстве рассказали, сколько Украина может заработать на "евробляхах"

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Заместитель министра финансов Сергей Верланов заявил, что поступления в государственный бюджет от оформления автомобилей с иностранной регистрацией могут достичь 5-10 миллиардов гривен, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"По нашим данным, на момент принятия закона в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Государственный бюджет может получить с них от 5 до 10 миллиардов гривен, но многое зависит от того, когда именно их легализуют и легализуют ли вообще", — сказал Верланов.

Он также отметил, что существует определенная грань, когда растаможка подержанного авто становится экономически нецелесообразной.

"Как правило, это автомобили 13- 20-летнего возраста. Если владельцы не захотят их растаможивать, пусть утилизируют или вывозят за пределы Украины", — говорит чиновник.

Заместитель министра напомнил, что все деньги от растаможки авто на еврономерах пойдут в пенсионный фонд.

Напомним, ранее Верховный суд Украины отказался возбуждать дела относительно обжалования законов о растаможке и налоги на "євробляхи". В сообщении указано, что иск об отмене новых законов по "євробляхам" был направлен МУ "Бюро добрых дел" к президенту Украины и Верховную Раду, которых истцы обвинили в противоправном принятии законов о налогообложении и растаможке авто иностранной регистрации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что новые законы о растаможке и налогах на "евробляхи" вступили в силу в Украине 25 ноября.