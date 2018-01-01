Глубоко сожалеем: появилась реакция Кремля на жесткую резолюцию Генассамблеи ООН

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Официальная Москва не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН, которая была принята по милитаризации Крыма, Азовского и Черного морей. В Кремле выразили несогласие и глубокое сожаление в связи с принятым документом.

Ответ Кремля на резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем только выразить свое несогласие с подобной позицией, изложенной в резолюции, и свое глубокое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави", — заявил спикер Кремля.

Пресс-секретарь Путина в очередной раз подчеркнул, что "Крым является неотъемлемой частью России, после свободного волеизъявления крымчан". Эту позицию, по словам Пескова, Кремль продолжит отстаивать, несмотря на категоричное несогласие всего мира, где считают незаконной оккупацию Россией украинского Крыма.

Аналогичный ответ на резолюцию Генассамблеи ООН дал и "глава Крыма" Сергей Аксенов. Он считает, что принятый документ является "витком глупости, бесполезным и безнадежным", так как был принят теми, "кто идет на поводу у Украины".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что принятая резолюция Генассамблеи ООН по Крыму впервые отмечает, что оккупировав Крым, Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года.