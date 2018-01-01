Будут самые негативные последствия: Путин сделал угрожающее предупреждение

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), то это приведет к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), что будет иметь самые негативные последствия.

Об этом заявил президент России Владимир Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны России, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Серьезную обеспокоенность вызывает заявление США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такой шаг может иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность.Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", — предупредил Путин.

Президент России признал, что в действующем ракетном договоре, из которого хотят выйти США из-за нарушений РФ, действительно есть определенные сложности, так как в нем не участвуют другие страны мира.

"Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?" — предложил Путин США компромисс.

Заявление Путина стало не первой попыткой России призвать США к переговорам по ракетному договору, по которому Вашингтон ранее поставил Москве жесткий ультиматум. Письмо с предложением сесть за стол переговоров ранее в Пентагон направлял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее ONLINE.UA сообщал, Путин пригрозил ответом США на ультиматум по ракетному договору, заявив, что если Вашингтон разорвет РСМД, то Россия начнет изготавливать ядерное оружие.