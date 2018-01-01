ФБР раскрыло тайные подробности загадочной смерти главного разведчика Путина: неожиданные факты

Ігор Сергун (фото — facebook.com)

Главный разведчик Путина (экс-глава бывшего ГРУ ПФ) Игорь Сергун, погибший при загадочных обстоятельствах, находился в Ливане, а не в Москве, как утверждают в России.

Неопровержимые доказательства смерти Сергуна привел на допросе в ФБР бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Источник не приводит других тайных подробностей смерти Сергуна, но отмечает, что эти данные уже направлены в суд спецпрокурором Ромертом Мюллером, который расследует российское вмешательство в американские выборы и возможный сговор администрации Трампа с Кремлем.

Отмечается, что допрос Флинна в ФБР касался его общения с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. В ходе этого допроса Флинн упомянул свой звонок послу России в США Кисляку.

"Флинн заявил, что позвонил послу Кисляку после смерти Сергуна в Ливане, чтобы выразить свои соболезнования", — говорится в документе ФБР.

Напомним, по официальной информации, обнародованной в РФ, Игорь Сергун умер 3 января 2016 года на 59-м году жизни в подмосковном доме отдыха ФСБ "Москвич" после обширного инфаркта. Уже тогда частное разведывательное агентство Stratfor опровергало эти данные, утверждая, что Игорь Сергун погиб 1 января в Ливане. Присутствие генерала в стране, которая считается "очагом работы всех мировых разведывательных служб", вызывает много вопросов, писало тогда агентство.

В Москве уже отреагировали на рассекречивание фактов загадочной смерти главного разведчика Путина. В Минобороны РФ нахвали их "конспирологическим бредом".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в конце ноября 2018 года в России умер еще один соратник президента РФ Владимира Путина — начальник Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов.