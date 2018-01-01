Украинку Билодид признали лучшей дзюдоисткой мира

Украинка имеет преимущество в 17 пунктов над ближайшей соперницей – дзюдоисткой из Монголии Уранцецег Мунхбат.

Напомним, недавно Билодид, которая завоевала титулы чемпионки мира во всех возрастных категориях, получила звание "Заслуженный мастер спорта Украины".Самое высокое спортивное звание присвоено 18-летней украинке приказом Министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова от 22 октября 2018 года.

Стоит отметить, что Дарья Билодид в 18 лет установила уникальное достижение. Она выиграла чемпионаты мира по дзюдо во всех возрастных категориях. При этом чемпионкой мира среди взрослых она стала раньше, чем завоевала такой титул среди молодежи.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский пловец Михаил Романчук стал новым чемпионом мира по плаванию. Он победил в финале чемпионата мира, который 16 декабря завершился в китайском Ханчжоу.