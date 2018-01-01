Заставит задуматься всех: Путин похвастался ядерной триадой и новейшим оружием России

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Россия достигла серьезного прорыва в создании новейшего оружия, которое сможет обеспечить ее безопасность на десятилетия вперед и заставит задуматься всех, кто придерживается агрессивной и милитаристской риторики. Укрепила Россия и ядерную триаду, и армию, и флот, которые находятся в секундной готовности к бою.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны, подводя итоги военного развития страны в 2018 году, сообщает ONLINE.UА со ссылкой на ТАСС.

"Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", — заявил Путин, напомнив о начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард", успешных испытаниях "Сармата", несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал", а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет".

По мнению Путина, новейшее российское оружие позволяет РФ укреплять баланс сил в мире. Он уверил, что военное развитие страны в 2018 года проходило по плану с балансировано.

"Все виды и рода войск развивались сбалансировано, в соответствии с принятыми планами и новой Государственной программой вооружений оснащались современными образцами оружия и техники. Заметно укрепилась и ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета", — добавил Путин об укреплении безопасности России от внешних угроз.

Глава Кремля напомнил, что для России ключевой задачей остается защита от внешних угроз, поэтому поставил ряд задач Минобороны РФ, потребовав быстрее оснащать Вооруженные силы РФ современным вооружением, способным к преодолению перспективных систем ПРО.

"Нужно быстрее переходить на современное вооружение, которое обладает повышенными возможностями по преодолению перспективных систем противоракетной обороны. На очереди — серийный выпуск и поставка в войска ракетного комплекса глобальной дальности "Авангард", — приказал Путин.

Также Путин поставил задачу, чтобы российские вооруженные силы отработали применение новейшего оружия в боях, действуя не по шаблону.

"В настоящее время успех отдельного боя и крупных операций "решают буквально секунды", в связи с чем "важно сжимать время принятия решений" во всех звеньях. Нужно совершенствовать систему управления и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, завершить переход на новые стандарты в области сбора, передачи и обработки данных. Цифровые технологии и искусственный интеллект, роботизация, беспилотные системы — все это должно быть в повестке качественного развития наших Вооруженных сил", — заявил Путин.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Путин пригрозил США самыми негативными последствиями, если Вашингтон решится выйти из ракетного договора.