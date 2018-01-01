Известный футболист вместе с семьей погиб в автокатастрофе

17 декабря в автокатастрофе погиб голкипер "Витебска" Андрей Щербаков. Вместе с 27-летним футболистом погибли его жена и шестилетний ребенок. Еще один ребенок, которого везли в детском кресле, выжил, передает ONLINE.UA со ссылкой на белорусские СМИ.

Указано, что авто футболиста занесло на встречную полосу, после чего машина столкнулась с эвакуатором. Футболист, его жена и шестилетний сын погибли на месте.

"Авария произошла сегодня около 19:00. На 543-м км трассы М1 легковой автомобиль "Киа" занесло, в результате машину вынесло на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор "Мерседес". В результате ДТП водитель, его жена и шестилетний сын скончались на месте. Второй мальчик находится в больнице. Водитель "Мерседеса" не пострадал", — сказано в сообщении.

Как известно, белорусский футболист является воспитанником "Витебска", при этом успел поиграть за БАТЭ, "Слуцк", "Белшину", "Динамо" из Бреста. Всего на его счету 43 матча в высшем дивизионе Беларуси, в 15 из которых он сохранял свои ворота на замке. Также голкипер отыграл семь матчей за молодежную сборную своей страны.