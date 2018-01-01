Поразительные кадры: опубликованы лучшие фото Киева 2018 года

Фото: wikipedia.org

Эксперты международного фотоконкурса Wiki Loves Monuments Ukraine определили победителей 2018 года — лучшим фото Киева стал снимок Андреевского спуска, сделанный на Замковой горе, сообщает ONLINE.UА.

На сайте организаторов конкурса указано, что автором лучшего фото Киева 2018 года стал Алексей Иванов. Этот кадр он сделал еще в 2011 году — на нем изображен один из красивейших районов украинской столицы в сумерках.

Лучшее фото Киева 2018 (wikilovesmonuments.org.ua)

"Сам спуск является довольно уникальным и своеобразным местом Киева. Это улица, которая сочетает в себе так много вещей, сложно и представить. Что-то похожее на путь из сказки, где куда ни иди — обязательно найдешь, что хочешь", — говорится в сообщении на сайте конкурса.

В список лучших фото Киева 2018 года также вошли еще несколько снимков. На них изображен Софийский собор. Автором этого кадра стал Роман Бречко.

Поразило жюри и фото колокольни на Дальних пещерах, снимок Национального художественного музея Украины ("очень оригинальное представление памятника"), фото жилого дома на Андреевском спуске, 19а ("интересный объект и идея его презентации") и памятника Богдану Хмельницкому ("качественно сфотографировано").

Ранее ONLINE.UА публиковал зрелищные фото главной елки Украины 2019.