Кабмин разделил ДФС на две службы: что произошло

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Украинское правительство одобрило с доработками постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ДФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Проект постановления предусматривает разделение ДФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти. Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

Отмечается, что правительство будет направлять и координировать деятельность этих служб через Министра финансов Украины. Для реорганизации ДФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель Министра финансов Сергей Верланов.

"Разделение ДФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ДФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", – сказал Верланов.

Как сообщал ONLINE.UA, Соединенные Штаты Америки считают, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства. С таким заявлением власти США выступили после восстановления на посту председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.