Уровень космический: новый атмосферный клип The Hardkiss покорил украинцев

Уровень космический: новый атмосферный клип The Hardkiss покорил украинцев

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Фото — скріншот відео

Популярная украинская группа The Hardkiss покорила украинцев новым клипом, снятым на песню "Коханці". Поклонники музыкантов назвали их новое видео нереально крутым, а клип — лучшим в 2018 году.

Премьера нового клипа The Hardkiss состоялась 18 декабря 2018 года — за несколько часов видео набрало почти 50 тысяч просмотров только на YouTube, сообщает ONLINE.UА.

Известно, что новый клип The Hardkiss поставила участница шоу "Танцы со звездами" Юлия Сахневич. Его креативным продюсером выступил шитарист группы Вал Бебко. Главной героиней ролика стала солистка The Hardkiss Юлия Санина. Действие же клипа происходит в импровизированном городе, населенном бывшими любовниками, которые уже не способны слышать друг друга.

Украинцы в восторге от нового клипа The Hardkiss. Они признались, что от видео у них пошли мурашки по коже в два ряда.

Уровень космический: новый атмосферный клип The Hardkiss покорил украинцев (1)

Уровень космический: новый атмосферный клип The Hardkiss покорил украинцев (2)

Крханці — новый клип The Hardkiss (видео):

Ранее ONLINE.UА сообщал, что новый откровенный клип с обнаженной Тиной Кароль бьет рекорды в сети.

Источник: ONLINE.UA Теги: видеоновости, клипы, THE HARDKISS
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