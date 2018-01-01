Даем вам последний шанс: в НАТО обратились к РФ с решительным требованием

Єнс Столтенберг (фото — flickr.com)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс дал России последний шанс начать выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает ONLINE.UA со ссылкой на Postimees.

"Мы дали России последнюю возможность снова начать выполнять договор, призвали сделать это в течение 60 дней. Если она этого не сделает, то США откажутся от договора, как они совершенно точно сказали", — добавил Столтенберг.

Он подчеркнул, что в таком случае НАТО будет вынуждено ответить и разговоры о характере ответа уже начались.

"Мы ответим сбалансировано, но сейчас еще рано говорить, каким именно образом. Дело серьезное", — заявил генсек НАТО.

Стоит отметить, что США дали России 60 дней на возврат к исполнению договора. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон прибегает к такому шагу, и заявил, что Россия еще может спасти договор.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее российский глава Владимир Путин заявил, что включение Украиныи Грузии в состав НАТО несут прямую угрозу России, поэтому российская власть будет соразмерно реагировать на нее.