"РФ хочет все сорвать": США выдвинули России громкое обвинение

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Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в Скопье заявил, что Россия хочет подорвать соглашение между Грецией и Македонией об изменении названия бывшей югославской республики и не прекратит попыток помешать ее членству в НАТО, передает ONLINE.UA со ссылкой на Nova Makedonija.

"Горжусь тем, что стою здесь и от имени США поддерживаю стремление правительства и граждан республики Македония, а именно вступление в ЕС и НАТО. Мы здесь не для того, чтобы что-то разжигать, а для того, чтобы поддержать легитимные решения и лидерство премьеров двух стран... Не секрет, что Россия против соглашения, подписанного в Преспи, и нет сомнений, что вопреки интересам Македонии она сделает все возможное, чтобы сорвать процесс имплементации соглашения", — подчеркнул Салливан.

Он также добавил, что США поддерживают Македонию, и их не удивляет российское вмешательство на пути, который выбрала Македония.