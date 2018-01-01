"РФ хочет все сорвать": США выдвинули России громкое обвинение

"РФ хочет все сорвать": США выдвинули России громкое обвинение

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Фото — flickr.com

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в Скопье заявил, что Россия хочет подорвать соглашение между Грецией и Македонией об изменении названия бывшей югославской республики и не прекратит попыток помешать ее членству в НАТО, передает ONLINE.UA со ссылкой на Nova Makedonija.

"Горжусь тем, что стою здесь и от имени США поддерживаю стремление правительства и граждан республики Македония, а именно вступление в ЕС и НАТО. Мы здесь не для того, чтобы что-то разжигать, а для того, чтобы поддержать легитимные решения и лидерство премьеров двух стран... Не секрет, что Россия против соглашения, подписанного в Преспи, и нет сомнений, что вопреки интересам Македонии она сделает все возможное, чтобы сорвать процесс имплементации соглашения", — подчеркнул Салливан.

Он также добавил, что США поддерживают Македонию, и их не удивляет российское вмешательство на пути, который выбрала Македония.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что бывший посол США, экс-заместитель генсека НАТО, а сейчас старший научный сотрудник центра "Атлантический совет" Александер Вершбоу заявил, что президент РФ Владимир Путин боится падения своих рейтингов и изменения собственного режима из-за поддержки в России западных ценностей. Однако главный для него фронт – Украина, которая стремится к этим ценностям.
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, США, Македония, Греция, НАТО
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