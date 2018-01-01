"Молюсь и делаю зарядку": Порошенко признался, как держит себя в форме

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко заявил, что у него катастрофически не хватает времени на то, чтобы держать себя в хорошей физической форме, но каждый день он находит время для молитвы и зарядки.Об этом президент рассказал во время встречи со студентами и преподавателями в Тернопольском национальном педагогическом университете, передает ONLINE.UA.

Перед этим преподаватель кафедры физического воспитания спросил у него, как он поддерживает себя в форме.

Украинский лидер подчеркнул, что времени у него все меньше и меньше, но раз в неделю, в воскресенье, он обязательно занимается спортом.

"Я очень надеюсь что наступит мир, наступит на наших условиях, и мы запустим реформы и у президента будет больше времени, потому что за год я имел 6,5 дней, когда я не был на работе", — пожаловался Порошенко.

Напомним, недавно Порошенко заявил, что российский президент Владимир Путин слабее, чем он хочет казаться Западу.