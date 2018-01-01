"Молюсь и делаю зарядку": Порошенко признался, как держит себя в форме

Украинский глава Петр Порошенко заявил, что у него катастрофически не хватает времени на то, чтобы держать себя в хорошей физической форме, но каждый день он находит время для молитвы и зарядки.Об этом президент рассказал во время встречи со студентами и преподавателями в Тернопольском национальном педагогическом университете, передает ONLINE.UA.
Перед этим преподаватель кафедры физического воспитания спросил у него, как он поддерживает себя в форме.
Украинский лидер подчеркнул, что времени у него все меньше и меньше, но раз в неделю, в воскресенье, он обязательно занимается спортом.
"Я очень надеюсь что наступит мир, наступит на наших условиях, и мы запустим реформы и у президента будет больше времени, потому что за год я имел 6,5 дней, когда я не был на работе", — пожаловался Порошенко.
"Несмотря на кремлевскую пропаганду, Путин слабее, чем он хочет казаться Западу. Запад может — за счет повышения стоимости агрессии — заставить его слушаться", — подчеркнул Порошенко.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия является непредсказуемой в своих агрессивных действиях и может атаковать в любом месте, например, страны Балтии, или защищать оружием "Северный