"Молюсь и делаю зарядку": Порошенко признался, как держит себя в форме

"Молюсь и делаю зарядку": Порошенко признался, как держит себя в форме

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко заявил, что у него катастрофически не хватает времени на то, чтобы держать себя в хорошей физической форме, но каждый день он находит время для молитвы и зарядки.Об этом президент рассказал во время встречи со студентами и преподавателями в Тернопольском национальном педагогическом университете, передает ONLINE.UA.

Перед этим преподаватель кафедры физического воспитания спросил у него, как он поддерживает себя в форме.

Украинский лидер подчеркнул, что времени у него все меньше и меньше, но раз в неделю, в воскресенье, он обязательно занимается спортом.

"Я очень надеюсь что наступит мир, наступит на наших условиях, и мы запустим реформы и у президента будет больше времени, потому что за год я имел 6,5 дней, когда я не был на работе", — пожаловался Порошенко.
Напомним, недавно Порошенко заявил, что российский президент Владимир Путин слабее, чем он хочет казаться Западу. 

"Несмотря на кремлевскую пропаганду, Путин слабее, чем он хочет казаться Западу. Запад может — за счет повышения стоимости агрессии — заставить его слушаться", — подчеркнул Порошенко.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия является непредсказуемой в своих агрессивных действиях и может атаковать в любом месте, например, страны Балтии, или защищать оружием "Северный поток-2".

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, спорт, война, РФ
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