"Это даже смешно": Трамп разозлился на Facebook, Twitter и Google

"Это даже смешно": Трамп разозлился на Facebook, Twitter и Google

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Президент США Дональд Трамп вновь жестко раскритиковал Facebook, Twitter и Google, обвинив их в том, что они отдают предпочтение Демократической партии США, передает ONLINE.UA.

"Facebook, Twitter и Google отличаются такой необъективностью и симпатией к демократам, что это даже смешно", — написал американский президент в Twitter 18 декабря.
 Глава Белого дома утверждает, что Twitter "сделал гораздо более сложным для людей доступ к @realDonaldTrump (страницы Трампа в соцсети)".
 
Стоит отметить, что президент США уже не впервые выступает с критикой в адрес американских соцсетей и Google. Ранее Трамп обвинил Twitter, Facebook и Google в несправедливости по отношению к Республиканской партии США.Тогда же президент США обвинил поисковик Google в том, что при запросе "Новости Трампа" он выдает только результаты со СМИ, известные своими "фейковыми" новостями.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что демократы угрожают президенту США Дональду Трампу импичментом и тюремным заключением. Основанием для этого стали новые данные о тайном романе Трампа с бывшей моделью Playboy Карен Макдугал, которой президент США платил за молчание через своего юриста Майкла Коэна.
Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, соцсети, демократы, критика
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