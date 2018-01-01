"Это даже смешно": Трамп разозлился на Facebook, Twitter и Google

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Президент США Дональд Трамп вновь жестко раскритиковал Facebook, Twitter и Google, обвинив их в том, что они отдают предпочтение Демократической партии США, передает ONLINE.UA.

"Facebook, Twitter и Google отличаются такой необъективностью и симпатией к демократам, что это даже смешно", — написал американский президент в Twitter 18 декабря.

Глава Белого дома утверждает, что Twitter "сделал гораздо более сложным для людей доступ к @realDonaldTrump (страницы Трампа в соцсети)".

Стоит отметить, что президент США уже не впервые выступает с критикой в адрес американских соцсетей и Google. Ранее Трамп обвинил Twitter, Facebook и Google в несправедливости по отношению к Республиканской партии США.Тогда же президент США обвинил поисковик Google в том, что при запросе "Новости Трампа" он выдает только результаты со СМИ, известные своими "фейковыми" новостями.